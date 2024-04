CorSera su Carboni: “Non resterà, via dall’Inter per 30 milioni”

Alla ricerca di un quinto attaccante per la prossima stagione, l’Inter un candidato molto forte per il ruolo se lo ritroverebbe già in casa. Valentin Carboni, infatti, la prossima estate tornerà in maglia nerazzurra dopo il prestito più che positivo al Monza di Palladino.

L’argentino dovrà prima essere valutato da Simone Inzaghi che in occasione del ritiro estivo avrà modo di seguire da vicino i progressi del classe 2005. Com’è noto, il club nerazzurro potrebbe allacciare una trattativa con il Genoa per Albert Gudmundsson, primo obiettivo per il reparto avanzato.

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, invece, l’Inter avrebbe già deciso di sacrificare proprio Valentin Carboni così da poter trattenere tutti i propri big. Secondo il quotidiano milanese, l’argentino “rientrerà alla base da Monza ma non resterà, in attesa di offerte sui 30 milioni”.