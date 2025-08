Cosa succede DAVVERO con Lookman e le alternative dell’Inter

Con un pizzico di sorpresa rispetto all’ottimismo filtrato negli ultimi giorni, l’Inter si è vista respingere questo pomeriggio l’offerta da 42 milioni più 3 di bonus per Lookman da parte dell’Atalanta. Il vero dettaglio che preoccupa non poco i dirigenti interisti, riguarda il fatto che per il cartellino dell’attaccante nigeriano non sia mai stato fissato un prezzo di riferimento.

Secondo alcune fonti, l’Atalanta avrebbe deciso di non controbattere con una richiesta più elevata per sottolineare l’incedibilità del calciatore. In realtà, secondo quanto fa sapere l’Inter, da parte dei bergamaschi è stata semplicemente comunicato il rifiuto dell’offerta da 45 milioni complessivi, senza alcuna indicazione in merito all’eventuale non cedibilità del ragazzo.

A queste informazioni, aggiungiamo che l’Inter non si ritrova tra le mani un’alternativa concreta. Nonostante i nomi circolati nei giorni scorsi, tra cui quello di Nkunku in uscita dal Chelsea, non esistono altre piste che portino a profili diversi. Anzi, dalle parti di Viale della Liberazione non si esclude uno scenario ben preciso nel caso in cui dovesse saltare Lookman.

L’Inter, che a questo punto può solamente confidare in una forzatura del centravanti per convincere l’Atalanta a lasciarlo andare, potrebbe decidere di dirottare il bottino da 40 milioni su altri reparti e valutare solamente a fine mercato di aggiungere un altro attaccante, sperando di trovare opportunità low cost tecnicamente adatte al progetto di Cristian Chivu.