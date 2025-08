Lookman FUORI dai convocati per Lipsia-Atalanta

Nonostante l’offerta rifiutata questo pomeriggio all’Inter, l’Atalanta ha comunque deciso di non convocare ufficialmente Ademola Lookman per l’amichevole in trasferta in programma domani pomeriggio alle ore 15.00 alla Red Bull Arena contro il Lipsia.

L’attaccante nigeriano, che da qualche giorno è tornato ad allenarsi con un lavoro personalizzato, sta per recuperare al 100% dall’infortunio al polpaccio che lo ha tenuto fuori nelle ultime due settimane. Sebbene le sue condizioni siano in netto miglioramento, non è partito insieme ai compagni per la sfida in Germania.

Dietro questa mancata convocazione, si nascondono ben due motivi: il primo riguarda chiaramente l’infortunio al polpaccio da cui sta recuperando; il secondo fa invece riferimento alla trattiva con l’Inter. Lookman ha chiesto ufficialmente all’Atalanta di essere ceduto ed accettare la proposta dei nerazzurri.

Dopo questo primo rifiuto del club bergamasco, l’attaccante ha pubblicamente condiviso tutto il suo disappunto. Vedremo se tra le parti si arriverà ad una rottura totale, oppure se alla fine l‘Atalanta deciderà di cambiare idea accontentando la volontà del calciatore e le richieste dell’Inter.