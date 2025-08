Moretto RIVELA cosa manca all’Inter per il sì dell’Atalanta

Nella giornata di ieri – venerdì 1 agosto – è arrivata ufficialmente la notizia in merito al rifiuto dell’Atalanta della nuova offerta dell’Inter per il cartellino di Ademola Lookman. L’affare quindi ora è molto complicato per Ausilio e Marotta che speravano di poter chiudere l’operazione con il club bergamasco e regalare a Chivu un grande attaccante.

Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, è intervenuto Matteo Moretto che ha spiegato come per l’Inter non sarà semplice arrivare alla fumata bianca di questo sogno di mercato per via delle richieste dell’Atalanta. La famiglia Percassi non reputa infatti incedibile Lookman ma vuole che la parte fissa dell’offerta dell’Inter sia ben più alta dell’ultima presentata, queste le sue parole:

“Per l’Atalanta è importante avere una base fissa importante, la valutazione che l’Atalanta fa di Lookman è superiore e non di poco rispetto all’offerta dell’Inter. La società bergamasca non ha un patto a livello di valutazione economica con gli agenti di Lookman, il patto è relativo al fatto di ascoltare offerte e continuerà a farlo. Non è incedibile ma per farlo partire servirà un’offerta giusta”.