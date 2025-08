Pedullà: “Lookman? Gli agenti devono fare un cosa”

Si continua a parlare moltissimo dell’affare Ademola Lookman che tiene banco in casa Inter e in tutti i corridoi del calciomercato di Serie A. L’Atalanta ha scelto di non accettare nemmeno la seconda offerta presentata da Marotta e Ausilio per l’attaccante nigeriano che si è infuriato con il club bergamasco.

In un video pubblicato sul suo canale YouTube, il giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato di questa operazione tra Inter e Atalanta spiegando quale sia la posizione della famiglia Percassi e anche di quale mossa è attesa ora dagli agenti di Lookman se vorranno riuscire a portare il giocatore all’Inter, queste le sue parole:

“Avevo detto che l’Atalanta non si sarebbe smossa dai 50 milioni. La realtà è questa, l’Atalanta vuole quei soldi. Lookman ha oscurato i social esattamente come aveva fatto Osimhen due anni fa, evidentemente si era promesso all’Inter. Se poi l’Atalanta scegli di fare uno sconto lo vedremo ma al momento non è così. Il prezzo lo fanno loro. Un anno fa Lookman aveva chiesto di essere ceduto, è rimasto con la promessa di partire adesso ma sulle cifre non ci sono certezze. Dovrebbero confermarle gli agenti che parlano con l’Atalanta”.