Da Skriniar a Ranocchia, nessuna rivoluzione in difesa. Pirola in uscita: futuro in B?

Nessuna rivoluzione in difesa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza dell’Inter non è intenzionata in questi ultimi giorni di mercato a stravolgere il pacchetto difensivo di Conte.

Milan Skriniar e Andrea Ranocchia, salvo clamorosi colpi di scena, resteranno a Milano mentre è in arrivo da Parma Darmian. Per lo slovacco è da vedere se il Tottenham nelle prossime ore rilancerà con una nuova offerta che si avvicini alle richieste di Marotta. Chi può lasciare l’Inter è invece il baby Pirola, per lui possibile avventura in prestito in Serie B.

