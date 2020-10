Benevento-Inter, le pagelle di Hakimi: “Acquisto super! E’ impressionate, Conte ha trovato un tesoro”

Un assist e un gol alla sua prima da titolare con la maglia dell’Inter. Achraf Hakimi ci ha messo poco per mettere in chiaro le cose sulla corsia di destra. L’esterno marocchino ex Real Madrid è diventato già il beniamino dei tifosi, contro il Benevento è stato sicuramente tra i migliori in campo. Una prestazione sottolineata stamani anche dai quotidiani sportivi.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7,5 – “Il Benevento deve cambiare tre terzini sinistri, perché nessuno riesce a stargli dietro. Tecnica e velocità, l’Inter ha trovato un tesoro che porta un monte reti inestimabile”.

TUTTOSPORT 8 – “Un assist per lo 0-1, il cross da cui nasce lo 0-2, il gol dell’1-4 e altre sgroppate. L’Inter lo ha pagato tanto ma rischia di essere un fattore”.

CORRIERE DELLO SPORT 8 – “Esterno impressionante per velocità, qualità e incisività. Un assist, la rete del poker nerazzurro e tante altre volate irrestibili sulla destra. Acquisto super”.

