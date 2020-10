Dalla Francia – Dalbert sta per firmare con il Rennes. All’Inter subito 2 milioni, ecco le cifre finali

E’ stata un’operazione lampo quella che ha portato Dalbert nel giro di pochissime ore al Rennes. Il terzino brasiliano, che è già volato in Francia per le visite mediche, potrebbe firmare nel pomeriggio il nuovo contratto con il club transalpino. Secondo le ultime informazioni di mercato riprese da Paul Tchoukriel, giornalista di Canal Plus, le cifre sarebbero leggermente diverse rispetto a quanto circolato in Italia nella giornata odierna.

Stando a quanto scritto da cronista francese, il Rennes verserà subito all’Inter due milioni di euro per il prestito di un anno, più diritto di riscatto per un’operazione complessiva da 13,5 milioni di euro. Sono previsti all’interno della trattativa anche dei bonus legati al piazzamento in Champions League della formazione francese che la scorsa stagione, al momento della sospensione al campionato per via del coronavirus, si trovava al terzo posto ed ha raggiunto così una storica qualificazione.

