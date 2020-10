Giulini: “Nainggolan? Ha accettato, ma ancora manca l’accordo con l’Inter”

Non può ancora dirsi del tutto chiusa la trattativa tra Inter e Cagliari per il ritorno a titolo definitivo di Radja Nainggolan in Sardegna. Come rivelato dal presidente del club cagliaritano ai microfoni di calciomercato.com pochissimi minuti fa, il calciatore ha già accettato l’offerta proposta per il nuovo contratto, ma serve ancora l’intesa totale anche con la dirigenza interista. Come scritto nel corso della giornata, il Cagliari spera di chiudere l’affare sui 10 milioni di euro più il cartellino di Ladinetti e sta tentando di convincere una volta per tutte l’Inter.

Per quanto riguarda l’intesa tra Nainggolan e il club sardo, va sottolineato che il calciatore ha già scelto di accettare di ridursi l’ingaggio, spalmando i 9 milioni di euro che avrebbe percepito a Milano nelle prossime due stagioni su un triennale con il Cagliari. Si stanno definendo davvero gli ultimissimi dettagli di mercato e, una volta ricevuto il via libera dall’Inter, l’affare potrà andare in porto. Queste le parole di Giulini: “Intesa col giocatore ci sarebbe già, ma manca ancora quella con l’Inter. Ottimismo? Non ve lo so dire”.

