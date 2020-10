Mercato – Monza, altro colpo dall’Inter: Pirola può andare in prestito

Dopo il prestito del talentuoso portiere Michele Di Gregorio, sull’asse Milano-Monza un altro calciatore potrebbe fare lo stesso percorso del classe 1997. Come rivelato pochi minuti fa dal giornalista Nicolò Schira, si tratta del giovanissimo difensore dell’Inter Lorenzo Pirola, pupillo di Antonio Conte già alla seconda stagione in prima squadra. Il classe 2002, chiuso in difesa dalla permanenza di Ranocchia e dall’arrivo di Matteo Darmian, può andare così in Serie B in prestito secco.

Un’avventura avvincente che potrà permettere al ragazzo di misurarsi da protagonista in un ambiente stimolate e cercare di vincere la concorrenza per un posto da titolare. E chissà che, qualora dovesse concretizzarsi l’operazione con il Monza, non possa incrociare sul campo l’ex compagno e grande amico Sebastiano Esposito, passato da pochi giorni alla Spal. Questa l’indiscrezione di mercato: “Monza in chiusura per il tredicesimo colpo: Galliani ha sorpassato Lecce e Pescara nella corsa a Lorenzo Pirola. Via libera dell’Inter al prestito”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<