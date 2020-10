Dalla Spagna – Barcellona, addio a Lautaro? Intesa raggiunta con Depay

Dopo aver fallito sul mercato l’acquisto di Memphis Depay la scorsa estate contro ogni pronostico, il Barcellona ha finalmente sbloccato l’arrivo del centravanti olandese. Il calciatore, attualmente di proprietà del Lione, andrà infatti in scadenza di contratto il prossimo giugno 2021, ma avrebbe già trovato l’intesa per trasferirsi a costo zero in Catalogna, rinunciando difatti ad un eventuale rinnovo coi francesi. Secondo quanto riferito da Sport, però, l’olandese potrebbe in realtà anche anticipare i tempi.

In Spagna sono sicuri che il Barcellona tenterà già il prossimo gennaio di trattare con il Lione una cessione anticipata, ovviamente ad un costo nettamente inferiore rispetto al reale valore del ragazzo. Prima, però, dovrà fare ulteriore spazio all’interno della propria rosa, a causa dei noti problemi economici degli ultimi tempi. Chiudendo con Depay, sostanzialmente, il club catalano dirà una volta per tutte addio all’obiettivo numero uno inseguito per tutta l’estate, Lautaro Martinez.

>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<