SM – Inter, le ultime sulla probabile formazione: Conte pensa ad una sorpresa in difesa

L’unico ballottaggio nella probabile formazione che l’Inter si è trascinata dietro negli ultimi giorni in vista del derby contro il Milan, ha riguardato fino a questo momento la presenza in mezzo al campo tra Eriksen e Brozovic. Il trequartista danese, che in Nazionale ha lanciato segnali importanti nei confronti di Antonio Conte, ha una gran voglia di partire dal primo minuto e superare definitivamente il centrocampista croato nelle gerarchie all’interno dello spogliatoio. Attenzione, però, ad una possibile sorpresa nel reparto arretrato, quello più colpito dalle defezioni causate dal coronavirus nella formazione nerazzurra.

Stando a quanto riferito pochi minuti fa da Sportmediaset, Conte starebbe pensando di lanciare per la prima volta da titolare il neo arrivato Matteo Darmian, al posto di uno tra Kolarov e D’Ambrosio Il difensore, adattabile nella difesa a tre, ha lavorato duramente nelle ultime due settimane ad Appiano Gentile e può contare pienamente sulla fiducia di Conte nei suoi confronti. A centrocampo, dove Brozovic è favorito, confermatissimi Barella e Vidal. Mentre in attacco, le condizioni non ottimali di Sanchez, non lasciano spazio ad interpretazioni: saranno Lukaku e Lautaro a caricarsi il peso del reparto avanzato.

