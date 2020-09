Dall’Argentina – Gli agenti di Lautaro sbarcano in Spagna: incontro con il Barcellona!

Tornano le voci sul futuro di Lautaro Martinez. Dopo uno stand-by durato alcune settimane per via della resistenza dell’Inter alle avances del Barcellona, in queste ore il club blaugrana potrebbe tornare all’attacco come riportano dall’Argentina.

Secondo la redazione di Tyc Sports infatti gli agenti del Toro sono sbarcati in Spagna per parlare direttamente con il Barcellona e per cercare di sbloccare la trattativa. L’intenzione è quella di portare all’Inter un’offerta concreta affinché liberi il proprio attaccante. Per Lautaro si è tuttavia iniziato a parlare del rinnovo di contratto, con un possibile incontro a fine mercato.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<