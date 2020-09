Agoumè vicino al trasferimento in prestito dall’Inter allo Spezia

L’esordio in campionato con la maglia dell’Inter è avvenuto lo scorso anno negli ultimi minuti della trasferta di Firenze. Da quel momento Lucien Agoumè, ha collezionato altre due presenze con la maglia nerazzurra, per un totale di 65 minuti complessivi.

Il talentuoso centrocampista francese classe 2002, è alla ricerca, in questa sessione di calciomercato, di una squadra che possa garantirgli maggiore minutaggio, per completare il proprio percorso di crescita. La priorità è quella di rimanere in Italia in Serie A. Dopo la trattativa con il Crotone conclusasi con un nulla di fatto, stando a ciò che riporta Gianlucadimarzio.com, sarebbe imminente il suo passaggio allo Spezia.

