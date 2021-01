Dall’Inghilterra – Eriksen spinge per tornare al Tottenham: la richiesta dell’Inter è alta

Il futuro di Christian Eriksen è ancora un rebus. Il centrocampista danese, arrivato appena un anno fa dal Tottenham, non si è praticamente mai integrato nel progetto tecnico dell’Inter e di Antonio Conte, trovando pochissimo spazio e non giocando i minuti che sperava quando ha lasciato l’Inghilterra. Eriksen è stato dunque inserito nella lista di mercato dei trasferibili ma almeno nessuno ha bussato alla porta in Via della Liberazione.

L’ultima idea per il danese potrebbe essere proprio il ritorno al Tottenham di José Mourinho. Dele Alli infatti – riporta The Sun – è fiducioso di lasciare Londra con direzione Parigi e Paris Saint Germain. Il suo addio potrebbe aprire degli scenari interessanti per Eriksen che – si legge – sta spingendo per una cessione. L’Inter però alza il muro e non ha intenzione di fare sconti: la richiesta è di 30 milioni di euro.

