Inter Women, UFFICIALE – Quazzico torna in prestito alla Pink Bari

Dopo un anno e mezzo in maglia Inter il difensore Francesca Quazzico lascia Milano e torna alla Pink Bari, club che l’ha lanciata nel grande calcio dove ha militato fino al 2019. La calciatrice classe 2001 si trasferisce nel capoluogo pugliese fino al termine della stagione, così come comunicato dall’Inter Femminile in un comunicato ufficiale:

“FC Internazionale Milano comunica la cessione a titolo temporaneo di Francesca Quazzico. Il difensore nerazzurro si trasferisce a Bari fino al termine della stagione.

A Francesca va un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura”.

