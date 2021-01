Castellazzi: “L’Inter contro la Juventus ha fatto il salto di qualità. Barella e Lukaku l’anima della squadra”

La grande vittoria di domenica sera da parte dell’Inter sulla Juventus a San Siro è ancora negli occhi dei tifosi ma non solo. I nerazzurri hanno staccato a 7 punti i rivali bianconeri, continuando il testa a testa con il Milan che è rimasto a +3 dopo la vittoria di ieri contro il Cagliari.

E proprio della sfida Scudetto ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com l’ex portiere nerazzurro Luca Castellazzi: “Il Milan non ci si aspettava così continuo mentre l’Inter era tra le più accreditate. Ci sono i presupposti per una lotta tirata fino alla fine tra le due squadre. Chi sarà più continuo vincerà lo scudetto. Il segreto del Milan credo sia la spensieratezza, gioca senza pressioni ed è bello da vedere. Quanto all’Inter domenica sera ha dimostrato un gran salto di qualità. E certe gare ti danno delle certezze in più, anche a livello mentale. E’ stato ritrovato Vidal e poi c’è Barella che mi piace tantissimo, ha qualità e quantità. Se le punte non dovessero segnare ci sono gli inserimenti dei centrocampisti. Barella in questo momento a parte Lukaku è l’anima dell’Inter”.

