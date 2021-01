Social – L’Inter pensa al nuovo logo IM, ma Icardi “ruba” l’idea

L’Inter, come è ormai noto, sta pensando ad un restyling del proprio brand, con il gruppo Suning che, in attesa di conoscere il futuro societario, vuole cambiare il logo del club. Tra qualche mese dovrebbe partire la campagna “I Am Milano” che dovrebbe svecchiare l’immagine dell’Inter nel mondo. Le prime voci parlano delle iniziali stilizzate, passando ad uno stile molto minimale.

Tuttavia pare che Mauro Icardi abbia battuto sul tempo i nerazzurri, “rubando” l’idea per il proprio marchio. Sul proprio profilo Instagram infatti, l’ex capitano nerazzurro ha cambiato immagine del profilo con un logo, molto simile a quello che potrebbe a breve diventare, secondo indiscrezioni quello dell’Inter: le proprie iniziali, I e M, intrecciate. Icardi Mauro, proprio come Inter Milano. Una coincidenza tra due ex amanti protagonisti di una love story finita molto male.

