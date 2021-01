Non solo Esposito, anche Pirola in cerca di minutaggio: pronto il prestito al Pescara

Lorenzo Pirola, giovane prodotto del vivaio nerazzurro, è stato più volte elogiato da Antonio Conte, che ha potuto studiarlo da vicino la scorsa stagione e saggiarne le qualità. Il difensore sembra avere un futuro importante davanti, ma prima deve “farsi le ossa” e guadagnare fiducia in club dove possa giocare con continuità.

Cosa non successa con regolarità, come per Esposito alla Spal, anche per Pirola al Monza. Perciò, così come l’attaccante è stato girato in prestito dall’Inter al Venezia, così anche il difensore lascerà la squadra brianzola per cercare fortuna altrove. Come confermato dallo stesso presidente Daniele Sebastiani a Pescarasport24.it, il ragazzo approderà al Pescara, dove dovrebbe trovare maggiore spazio.

