IFFHS, la classifica delle migliori squadre al mondo: Inter prima delle italiane

IFFHS, la federazione internazionale di storia e statistica del calcio, ha stilato la consueta classifica annuale dei club migliori al mondo. Primo, senza troppe sorprese, si è piazzato il Bayern Monaco campione d’Europa e di Germania, davanti alla vincitrice della Coppa Libertadores, il Palmeiras. Sul gradino più basso del podio il PSG, altra finalista di Champions League. E le italiane?

A portare alto il nome del belpaese ci pensa l’Inter, che si piazza quarta, davanti a Manchester City, Milan e Juventus. IFFHS calcola il punteggio assegnando per ogni partita di ogni competizione dei punti a seconda del risultato ottenuto e del livello di difficoltà del torneo. Una bella soddisfazione per Antonio Conte che, passo passo, sta riportando l’Inter nell’olimpo del calcio mondiale. E, guardando statistiche come questa, diventa evidente.

