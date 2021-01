Nessuna punta sul mercato, l’Inter blinda Pinamonti

L’Inter ha deciso di trattenere Andrea Pinamonti. Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Nicolò Schira, il club nerazzurro, dopo un colloquio con Mino Raiola, agente dell’attaccante, avrebbe scelto di toglierlo dal mercato, su pressioni di Antonio Conte. In una fase economica tanto delicata e con poche occasioni appetibili, sarebbe stato controproducente cedere una punta in un reparto offensivo numericamente all’osso.

Il Benevento quindi, che spingeva per avere Pinamonti in prestito con diritto di riscatto, da esercitare solo in caso di salvezza, si troverà costretto a cambiare obbiettivo. Secondo Schira, il primo nome sul taccuino dei giallorossi, che avevano già l’accordo economico con la giovane punta dell’Inter, è ora Kevin Lasagna dell’Udinese.

