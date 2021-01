Mercato – De Paul cambia agente e sceglie Raiola: Inter ancora in scia

Difficilmente lascerà l’Udinese in questa finestra di mercato Rodrigo De Paul, a causa della rinomata reticenza del club friulano a lasciare andare i propri migliori talenti nella sessione di gennaio. Dopo aver sfiorato l’addio la scorsa estate, in seguito alla trattativa saltata sul più bello con il Leeds del Loco Bielsa, il centrocampista argentino tra qualche mese potrebbe seriamente salutare la famiglia Pozzo ed intraprendere una nuova esperienza.

Un indizio sul suo futuro potrebbe arrivare dall’imminente passaggio alla scuderia di Mino Raiola. Come spiegato da Fabrizio Romano, tra i club ancora interessati a De Paul va sicuramente menzionata l’Inter, anche se la valutazione dell’Udinese non si è mai mossa dai 35 milioni iniziali. Queste le parole del giornalista: “Mino Raiola sta cercando di ingaggiare Rodrigo De Paul come suo cliente. Quando c’è Mino Raiola può succedere qualcosa di grosso. All’Inter interessa De Paul. Il Leeds era interessato la scorsa estate. L’Udinese ha sempre chiesto 35 milioni di euro”.

>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<