Bergomi: “Su Barella mai avuto dubbi. Lui e Vidal hanno sorpreso Pirlo”

In occasione della grande vittoria ottenuta dall’Inter domenica sera contro la Juventus, abbiamo assistito probabilmente alla miglior prestazione della formazione nerazzurra. Soprattutto il centrocampo, guidato dalla sapienza di Marcelo Brozovic e reso letale dagli inserimenti di Barella e Vidal, ha finalmente mostrato quel calcio aggressivo che ha fatto la fortuna di Antonio Conte come allenatore.

Della prestazione di un centrocampista in particolare, questa sera ha parlato l’ex difensore dell’Inter Beppe Bergomi in quanto ospite della trasmissione di Sky Sport Calciomercato – l’Originale. L’opinionista, unendosi ai complimenti delle ultime ore, ha confermato le ottime impressioni su Barella. Il suo commento: “Su Barella non avevo dubbi, è un nazionale e gioca molto bene anche all’Inter. Poi lui e Vidal con i loro inserimenti hanno sorpreso Pirlo”.

