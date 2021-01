GdS – L’Inter ha deciso per il futuro di Eriksen: non basterà il prestito secco

Alle già note difficoltà di questo calciomercato sia in entrata che in uscita, l’Inter per quanto riguarda l’affaire Eriksen ha scelto di complicarsi ulteriormente la vita dettando nuove condizioni per la sua cessione. Quelle squadre che vorranno dunque prendere in prestito il trequartista danese, non solo dovranno farsi carico interamente dell’ingaggio del calciatore che ammonta a 7,5 milioni di euro, ma dovranno anche pagare una quota al club nerazzurro al momento del prestito.

Come segnalato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, oltre al prestito oneroso l’altra pista che l’Inter tiene giustamente aperta riguarda la cessione a titolo definitivo. L’ultima decisione spetterà sempre alla dirigenza, che solamente un anno fa sborsò più di 20 milioni di euro per averlo dal Tottenham. Proprio gli Spurs sembrano in questo momento gli unici davvero interessanti al ragazzo, dopo aver già incassato un ok di massima da parte di Eriksen per il ritorno a Londra.

