Dall’Inghilterra – L’Inter individua l’alternativa a Kanté: è Seri del Fulham

Il calciomercato dell’Inter dopo gli annunci di Achraf Hakimi e Alexander Kolarov non si ferma più, sia in entrata che in uscita. La società nerazzurra è alla ricerca di un rinforzo a centrocampo nonostante la permanenza di Radja Nainggolan ed il primo nome sulla lista è N’Golo Kanté. Antonio Conte sogna il suo innesto – così come quello più fattibile di Arturo Vidal – per una mediana muscolare ed esperta.

Per il giocatore del Chelsea però non è mai partita una trattativa con il Chelsea: troppo alte le richieste del club inglese. L’Inter sta dunque valutando un’alternativa e – come riporta Sky Sports UK – potrebbe essere Jean Michael Seri. Il giocatore del Fulham la scorsa stagione ha giocato in prestito al Galatasaray collezionando 37 presenze, 2 reti e 4 assist. L’ivoriano potrebbe arrivare a Milano in prestito.

