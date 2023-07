Danilo D’Ambrosio è uno dei senatori storici ad aver lasciato lo spogliatoio dell’Inter in questa sessione di mercato estiva. Il difensore si è svincolato a fine giugno, nonostante lo stesso giocatore avesse fatto poi trapelare l’interesse a rimanere nerazzurro.

Così non è stato e, come riporta in queste ore calciomercato.it, D’Ambrosio sembra pronto a diventare un nuovo giocatore del Monza. Mercoledì dovrebbe essere il giorno delle visite mediche e della firma con il club brianzolo. Il difensore raggiunge così un altro ex Inter, svincolatosi anche lui in questa sessione di mercato: Roberto Gagliardini.