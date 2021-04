CM.com – L’Inter non molla Damsgaard, sfida a Juve e alle big della Premier: la Samp alza il muro

La Sampdoria vorrebbe trattenerlo ancora un anno a Genova

Mikkel Damsgaard è destinato ad essere uno dei pezzi più pregiati in vista della prossima finestra estiva di calciomercato . Il talento classe 2000 della Sampdoria, come riportato da Calciomercato.com, è nel mirino dell'Inter di Antonio Conte .

Anche la Juventus è fortemente interessato a lui, i due club hanno chiesto informazioni alla Sampdoria per anticipare anche la forte concorrenza dall'Inghilterra. La dirigenza blucerchiata non vorrebbe venderlo prima del 2022, trattenendolo a Genova per un altro anno in modo da aumentarne il valore.