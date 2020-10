Darmian convocato per Parma-Verona, Liverani: “È un giocatore dell’Inter, non partirà titolare”

Sulla carta Matteo Darmian è già un calciatore dell’Inter, dato che nelle scorse ore ha svolto le visite mediche propedeutiche al suo passaggio in nerazzurro. L’annuncio ufficiale, però, non c’è ancora stato, dunque il calciatore è ancora a disposizione del tecnico del Parma Fabio Liverani, che l’ha inserito nella lista dei convocati in vista della partita contro l’Hellas Verona, in programma nella giornata di domani.

Una situazione particolare che intreccia campo e mercato, del quale ha parlato lo stesso Liverani nella consueta conferenza stampa della vigilia: “Lui è un ragazzo eccezionale, parte di un gruppo che ha una grande forza. È di fatto un calciatore dell’Inter, ma ha dato la sua disponibilità per darci una mano. Com’è normale che sia non partirà titolare, è giusto che a scendere in campo siano coloro che faranno parte del progetto Parma anche in futuro”.

