Eurorivali – Prima vittoria in campionato per il Borussia: successo in trasferta, schiacciato il Colonia

Il Borussia Mönchengladbach avvisa l’Inter in vista della prima partita di Champions League, che vedrà la formazione nerazzurra fronteggiare i tedeschi nella gara in programma il prossimo 21 ottobre. La squadra allenata da Marco Rose ha superato agilmente il Colonia nella terza giornata di Bundesliga con un rotondo 1-3, ottenendo tre punti pesanti in trasferta.

Ad aprire le danze dopo pochi minuti è stato Alassane Plea, che ha calciato in area insaccando alla destra del portiere, mentre a firmare il raddoppio ci ha pensato Stefan Lainer con un colpo di testa da due passi. A chiudere i conti, nella prima fase della ripresa, un calcio di rigore realizzato da Lars Stindl.

A nulla è servita la rete della bandiera Elvis Rexhbecaj, servita solo ad accorciare le distanze ed evitare un passivo pesante per il Colonia. Per il Borussia Mönchengladbach è la prima vittoria in campionato, che porta gli uomini di Rose al decimo posto a quota quattro.

