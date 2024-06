De Vrij: “Inter casa mia. Io in Premier? Ecco la verità”

Reduce dall’amichevole vinta per 4-0 con la sua Olanda contro il Canada, Stefan de Vrij ai microfoni di Gianluca Di Marzio ha commentato positivamente la preparazione della sua Nazionale verso i prossimi Europei: “È stata una buona amichevole contro una squadra con tanta qualità. Abbiamo fatto bene, creando tante occasioni e perciò nel secondo tempo abbiamo fatto tanti gol”.

Il centrale, poi, si è detto soddisfatto dei successi ottenuti nell’ultimo anno con l’Inter: “Siamo molto orgogliosi e felici di aver ottenuto questo risultato. Sono sei anni che gioco con l’Inter e ho vinto due Scudetti. Questa è casa mia e poterlo festeggiare in questo modo con i tifosi è un esperienza indimenticabile”.

Sul desiderio di giocare un giorno in Premier League, de Vrij ha precisato: “Non ho mai detto che la Premier League era il mio sogno. È andata com’è andata e secondo me non ha senso guardare indietro. L’Italia è casa mia”.