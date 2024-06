L’Inter mette l’attaccante sul mercato: fissato il prezzo

Dopo aver sistemato la pratica rinnovi, l’Inter ha intenzione di rimettersi al più presto al lavoro anche sul mercato. E’ vero che il club nerazzurro si è già portato avanti con i colpi a zero legati a Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, ma la rosa in vista della prossima stagione non può ancora dirsi al completo.

Prima di pensare alle entrate, però, il club nerazzurro dovrà cercare innanzitutto di incassare dalle proprie cessioni. Tra queste, nei giorni scorsi abbiamo ampiamente parlato in particolare di due esuberi: il primo Gaetano Oristanio verso il riscatto da 4 milioni da parte del Cagliari, il secondo Lucien Agoumé che potrebbe essere acquistato per 5 milioni dal Siviglia.

Un altro interista che ha fatto benissimo nel prestito dell’ultima stagione è Martin Satriano. Con il suo Brest, l’uruguaiano ha centrato uno storico piazzamento in Champions League nel campionato francese ed è entrato nel mirino di diversi club. Tra questi, come riportato da Calciomercato.com, l’Inter avrebbe già ricevuto qualche sondaggio da Francia, Spagna e Germania.

Considerato l’interesse che si è generato intorno al classe 2001, il club nerazzurro avrebbe intenzione di cederlo a titolo definitivo e punta anche in questo caso a ricavare un buon tesoretto da poter reinvestire in entrata. Da qui la valutazione del cartellino di Satriano che oscilla tra i 6 e gli 8 milioni di euro.