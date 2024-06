Oaktree dice sì al colpo in porta: “Nuova idea da 15 milioni”

Il primo grande colpo dell’Inter targata Oaktree sarà tra i pali. Il portiere, infatti, è la priorità attuale della dirigenza nerazzurra, con il fondo che ha dato il via libera all’investimento per un profilo di alto livello, che non sia solo il vice-Sommer, ma che possa contendersi il posto con lo svizzero.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, nelle ultime si sta facendo strada una nuova idea. Si tratta di Christos Mandas, estremo difensore greco, classe 2001, che si è messo in mostra nella seconda parte di stagione con la Lazio. Il suo nome sarebbe finito sul taccuino di diversi club di prima fascia, tra i quali proprio l’Inter.

Mandas piacerebbe a Inzaghi, che ha avuto referenze positive su di lui, ma c’è da fare i conti con un contratto in scadenza nel 2028. La Lazio lo ha acquistato per 1 milione di euro e, secondo la Rosea, potrebbe accettare un’offerta da 15 milioni, realizzando così una netta plusvalenza.

L’opinione di Passione Inter

Mandas ha fatto molto bene nell’ultima parte del campionato, ma rimangono dei dubbi se possano bastare 9 presenze in Serie A a giustificare un investimento così oneroso. Questo è il principale dubbio rispetto ad altri obiettivi come Bento e Martinez. Anche se, va detto, al fianco di Sommer le sue ottime potenzialità potrebbe svilupparsi ulteriormente.