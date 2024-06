Il Genoa “ufficializza” l’addio di Gudmundsson: la mossa di Ausilio

Albert Gudmundsson è stato uno dei giocatori migliori dell’ultimo campionato di Serie A e da tempo l’Inter ha messo gli occhi su di lui, ritenuto il perfetto innesto per migliorare ulteriormente il reparto avanzato del club.

Un piccolo assist, in questo senso, è arrivato ieri proprio dal presidente del Genoa, Alberto Zangrillo, che con queste parole “Gli abbiamo augurato di inseguire il suo sogno” ha “ufficializzato” il suo addio in questa sessione di mercato.

Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come il “sogno” potrebbe essere proprio l’Inter, meta gradita al giocatore. Per Ausilio, però, si tratta di una corsa contro il tempo per arrivare prima della concorrenza. Il direttore sportivo si sta muovendo per racimolare il tesoretto di mercato necessario attraverso le cessioni.

In attesa di capire il futuro di Arnautovic, le possibili cessioni onerose sarebbero quella di Dumfries e quella di Carboni, valutato almeno 30 milioni. Una cifra che permetterebbe di avvicinare le richieste del Genoa.