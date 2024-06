Ribaltone Dumfries: ecco perché l’Inter può tenerlo

Denzel Dumfries sembra essere da tempo uno degli indiziati a lasciare l’Inter in questa sessione di mercato. Sul giocatore c’è l’interesse della Premier League e i nerazzurri aspettano un’offerta soprattutto dall’Aston Villa.

Secondo La Gazzetta dello Sport, però, la cessione non è scontata se non arriveranno offerte concrete e valide. I nerazzurri, infatti, potrebbero anche essere costretti a tenere il giocatore fino alla scadenza del contratto, nel 2025.

Il rinnovo non è ancora arrivato e questa possibilità non è da escludere. Il tempo per la cessione c’è, con il mercato che è solo all’inizio, ma la permanenza è uno scenario. Il motivo? A livello di bilancio, un addio a zero rappresenterebbe una minusvalenza minima per l’Inter.

L’opinione di Passione Inter

Per Dumfries l’Inter sta attendendo gli Europei imminenti, che potrebbero rappresentare un’interessante vetrina per attirare interesse su di lui. Una cessione, in ogni caso, richiederebbe poi un sostituto all’altezza e, per questo motivo, ai nerazzurri non converebbe svendere il giocatore.