Barella a rischio per l’esordio agli Europei: oggi esami decisivi

Niccolò Barella è uno dei pilastri dell’Inter e dell’Italia, con Spalletti che punta molto su di lui per i prossimi Europei. Ecco perché le sue condizioni fisiche preoccupano parecchio a Coverciano. Con gli esami di oggi che daranno novità importanti.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, l’affaticamento del retto femorale destro non sembra essere grave, ma preoccupa in vista dell’esordio contro l’Albania. In questo senso, gli esami di oggi saranno decisivi per valutare l’efficacia del riposo degli scorsi giorni.

Se tutto andrà per il meglio, Barella potrà gradualmente tornare ad allenarsi. Da capire, però, se basterà a essere in buona condizione per la gara di sabato 15 giugno o se si opterà per la via della cautela, per evitare problemi e averlo al top nelle partite successive.