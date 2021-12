GdS – Il rinnovo di de Vrij è un rebus: nessun contatto ma l’Inter è tranquilla

Contro il Cagliari tornerà il centrale olandese ma il suo futuro è un punto interrogativo

De Vrij è pronto a rientrare. Il centrale olandese, contro il Cagliari domani sera, si riprenderà il suo posto in difesa insieme a Skriniar e Bastoni . Nonostante sia stato sostituito nel migliore dei modi da D'Ambrosio e Ranocchia , si tratta di un sollievo per Inzaghi : de Vrij è troppo importante per l'Inter. E proprio per questo motivo stupisce il totale silenzio sul suo rinnovo di contratto.

L'ex Lazio è in scadenza nel 2023 ma, come riporta La Gazzetta dello Sport, non c'è stato ancora nessun contatto con il club nerazzurro. In questo momento dalle parti di viale della Liberazione ci sono delle priorità di mercato: in primis, Brozovic e Perisic (il cui contratto scade tra mesi). La sensazione è che non si possa escludere che de Vrij, all'età di 30 anni, voglia provare una nuova esperienza all'estero. L'Inter però resta tranquilla, conscia del fatto che l'olandese non è tipo da mal di pancia improvvisi: del contratto si parlerà con calma a fine anno.