Verso Inter-Cagliari, le probabili formazioni: Dumfries recuperato, c’è Sanchez

Rientra anche de Vrij in difesa

Domenica sera l'Inter torna in campo per giocare il posticipo della diciassettesima giornata di Serie A. L'avversario sarà il Cagliari dell'ex Mazzarri, in grossa difficoltà: ma non per questo ci sarà da abbassare la guardia. Inzaghi farà ruotare i suoi dopo il doppio impegno contro Roma e Real Madrid.