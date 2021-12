TS – Pastorello (ag. Lukaku): “A un passo dalla Juventus: Zhang non voleva alzare l’offerta”

Il retroscena sul trasferimento di Lukaku all'Inter: "Zhang sembrava non voler soddisfare le richieste dello United"

"Lukaku tornerà in Italia". Questo è quello che emerge dalle parole di Federico Pastorello, agente del giocatore belga, in esclusiva a Tuttosport. Pastorello ha anche parlato del retroscena di mercato che portò Lukaku in nerazzurro: "L'affare con l'Inter si era bloccato perché Zhang sembrava non voler soddisfare le richieste del Manchester United. La Juventus aveva l'accordo con gli inglesi, che in cambio di Lukaku avrebbero ingaggiato Dybala e Mandzukic. Romelu aveva già parlato con Sarri e Cristiano Ronaldo".