Barella sull’espulsione: “Ho sbagliato, spero mi diano solo una giornata”

Le parole del centrocampista

Nicolò Barella , centrocampista dell' Inter e probabilissimo futuro capitano dalla prossima stagione, non sta vivendo un grande momento di forma. Lo stress e la stanchezza accumulati negli ultimi due anni sono esplosi durante Real Madrid-Inter , quando è stato espulso per un fallo di reazione. Sull'episodio il calciatore è tornato a parlare ai microfoni di Sport Mediaset.

Barella ha dichiarato: "Non è stata una bella scena per chi guardava la partita. Lui mi ha spinto e io ho sbagliato a reagire in quel momento. Ho risposto alla provocazione: lui poteva evitare, ma anche io dovevo e potevo evitare. Ho chiesto scusa sia a Militao. sia all'arbitro, ho parlato con entrambi. Se avranno piacere a darmi solo una giornata, sarò l'uomo più felice al mondo".