Raiola rivela: “Thuram-Inter? Era tutto fatto in estate”

Le parole dell'agente

Raiola infatti, parlando di Marcus Thuram, attaccante del Borussia Monchengladbach e figlio del terzino ex Juve e Parma, ha confermato le voci di mercato estive che lo volevano ad un passo dall'Inter, prima che i nerazzurri virassero su Joaquin Correa: "Al Borussia ha avuto una crescita enorme. In estate la strada per lui era già tracciata: andare all'estero e cambiare campionato. In condizioni normali sarebbe andato all'Inter, era già tutto definito. Poi però si è infortunato a inizio campionato e ovviamente non se n'è fatto nulla. Marcus è pronto per un grande club, in qualsiasi campionato. Inghilterra, Germania, Italia, Francia: ha l'imbarazzo della scelta".