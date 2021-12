Moratti ricorda Prisco: “Mi placcò sotto casa e mi convinse a comprare l’Inter”

Le parole dell'ex presidente nerazzurro

"Un giorno uscii di casa e lo trovai all'angolo ad aspettarmi. Mi spiegò che l'Inter era in un brutto momento, che bisognava intervenire e che avrei dovuto farlo io. Fino all'incontro con lui non mi passava nemmeno per l'anticamera del cervello di pensare di comprare l'Inter. In quei dieci minuti riuscì a convincermi del fatto che solo io avrei potuto fare qualcosa. Fece di tutto per far finire le cose come voleva lui, organizzò anche gli incontri. Mi manca la sua intelligenza, l'averlo vicino, con la sua discrezione. Era in grado di fare presa sulle persone con poche parole, quelle giuste".