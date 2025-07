De Winter convince: arriva all’Inter con QUESTA uscita

Per diverse settimane il nome forte per la difesa dell’Inter è stato quello di Giovanni Leoni, giovane centrale 18enne del Parma che però ha impressionato tutti nella sua prima stagione di Serie A. Le elevate richieste economiche del club emiliano hanno però allontanato un po’ il giocatore classe 2006 dal club nerazzurro.

Il primo nome per la difesa di Chivu adesso è infatti un altro: si tratta di Koni De Winter di proprietà del Genoa. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il belga è la prima scelta dell’Inter in caso di addio di Bisseck che piace a molti club di Premier League e che ha ricevuto un’offerta formale.

Invece, oggi il Corriere dello Sport spiega come potrebbe arrivare anche l’uscita di Benjamin Pavard per circa 20 milioni di euro. Il francese sarebbe una cessione alternativa a Bisseck ma per entrambe il sostituto potrebbe essere sempre De Winter che piace molto sia a Chivu che alla dirigenza dell’Inter e che ha un costo più contenuto di Leoni.