I DUE jolly di Chivu per moltiplicare i gol dell’Inter

Come preannunciato nella conferenza stampa di inizio stagione lo scorso lunedì, Cristian Chivu lavorerà durante questo ritiro di Appiano Gentile sulla necessità di costruire una squadra ibrida e capace di saper interpretare più sistemi di gioco. La sua Inter dovrà assimilare almeno tre moduli diversi, da poter alternare a seconda delle proprie caratteristiche, degli avversari e dei momenti delle partite.

In questo disegno, al tecnico rumeno saranno assai utili due veri e propri jolly come Luis Henrique e Zalewski. Acquistati come alternative sulle fasce a Dumfries e Dimarco, entrambi potrebbero cambiare ruolo in un passaggio al 3-4-2-1. Sia il brasiliano che il polacco si fanno notare per l’incredibile capacità di saltare l’uomo, una caratteristiche che da queste parti è mancata parecchio negli ultimi anni.

Nell’ultima stagione al Marsiglia, ad esempio, Luis Henrique ha timbrato ben 9 reti e fornito 10 assist, sottolineando la grande efficacia in zona gol. Anche Zalewski, che al suo debutto nel derby si è subito presentato con un assist a de Vrij, nella scorsa annata è stato utilizzato in più ruoli: da esterno a mezzala, ma anche da trequartista.

Questa loro duttilità, che consentirà a Chivu di schierarli sia a tutta fascia ma anche alle spalle della punta, potrà rivelarsi una fortuna durante le varie fasi della stagione. Perché – in attesa di sbloccare il grande sogno Lookman – in questa nuova Inter che si preannuncia verticale e aggressiva, saranno soprattutto le giocate di talento a fare la differenza.