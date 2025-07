Inter U23 scatenata: DOPPIO colpo in arrivo

Da qualche giorno è ufficiale il progetto “seconda squadra” anche per l’Inter che ha dato luce alla sua formazione Under 23. Questa squadra di giovani prenderà parte al prossimo campionato di Serie C ed è stata inserita nel girone A, dove affronterà quindi tutte le avversarie del nord Italia evitando lunghe trasferte al sud.

L’Inter U23 intanto si sta preparando con Stefano Vecchi come allenatore ed è già al lavoro da un paio di settimane per il prossimo campionato di Serie C. Servono però ancora gli ultimi innesti da inserire in rosa e potrebbero essere dei giocatori di esperienza che possano aiutare anche i giovani nerazzurri alle prime partite “tra i grandi”.

Secondo quanto riportato dal network di Gianluca Di Marzio per la Serie C l’Inter sta lavorando su un doppio colpo importante in mediana. Si tratta del classe 1998 Marco Carraro – che ha già lavorato con Vecchi al Vicenza – e del classe 1996 Luca Fiordilino della Triestina: due profili che conoscono già bene la categoria.