Il retroscena di De Carlo: “So che Guardiola vuole prendere Lukaku. E l’agente ammicca…”

La crisi societaria dell’Inter potrebbe avere dei risvolti anche sulla prossima sessione di calciomercato. Lapo De Carlo, giornalista e radiofonico di Radio Nerazzurra, ha svelato un clamoroso retroscena durante l’appuntamento con Cominciamo bene. De Carlo ha reso noto un incredibile scenario di mercato che vedrebbe l’interesse di Guardiola, allenatore del Manchester City, per l’attaccante nerazzurro Romelu Lukaku. In seguito le parole.

GUARDIOLA VUOLE IL BELGA – “Ieri sono stato contattato da un conoscente che lavora per i quotidiani stranieri e mi ha rivelato che Guardiola vorrebbe Lukaku a fine stagione. La società inglese è disposta a investire una cifra molto importante per questi tempi. Se dovessero arrivare 40-50 milioni, l’Inter dovrebbe baciarsi i gomiti perché questi soldi non ti arrivano per nessuno. L’età del giocatore influisce sicuramente sulla cifra“.

PASTORELLO E LA DISTRAZIONE SULLA STAGIONE – “Mi è stato riportato che Pastorello, l’agente del giocatore, avrebbe ammiccato col Manchester City, iniziando così a guardarsi intorno in questo vuoto di potere che c’è all’Inter. La mia paura non è di perdere Lukaku, ma quella che questa situazione possa influire nel corso della stagione e provocare distrazioni al giocatore e all’ambiente. Lukaku per ora sta facendo il suo e lo sta facendo in modo diligente e senza strafare”.

