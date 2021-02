TS – Inter, Conte promuove i due registi: Eriksen e Brozovic torneranno a giocare insieme

Nonostante il pareggio che ha condannato l’Inter all’eliminazione dalla Coppa Italia nella sfida di ritorno con la Juventus, Antonio Conte ha valutato positivamente l’esperimento provato a centrocampo. L’inserimento di Eriksen come mezzala al fianco di Brozovic e Barella ha infatti creato sulla mediana nerazzurra un sistema a doppio regista, con il danese e il croato ad assumersi quasi sempre le responsabilità di far ripartire con ordine il gioco della squadra.

Una novità tattica che, stando a quanto scritto da Tuttosport, a Conte sarebbe piaciuta a tal punto da volerla far diventare una soluzione definitiva per il centrocampo dell’Inter. Ovviamente ci sarà ancora parecchio da lavorare soprattutto nei movimenti di Eriksen in fase di non possesso, ma aver trovato un’alternativa in questa fase della stagione è comunque molto importante. Senza sottovalutare anche la nuova libertà di cui potrà godere Barella, il quale sarà sempre meno impegnato da compiti di impostazione e certamente più portato a scatenare gli inserimenti a supporto degli attaccanti.

