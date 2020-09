Derby di mercato per Candreva, dopo il Genoa spunta anche la Sampdoria. Le ultime

Per l’esterno dell’Inter Antonio Candreva potrebbe aprirsi un verso e proprio derby di mercato fra squadre genovesi. Nelle ultime ore, infatti, si è parlato molto di un interessamento del Genoa per il calciatore nerazzurro, che però ha mostrato qualche perplessità vista la possibile concorrenza sulla fascia destra di Davide Zappacosta, prossimo allo sbarco sulla riviera ligure.

La trattativa è comunque in piedi e nuovi aggiornamenti potrebbero arrivare nelle prossime ore, in cui si intensificheranno i contatti fra il Grifone e la società di Viale della Liberazione, che stanno lavorando a diverse operazioni. Stando a quanto riportato da Sky Sport, però, anche la Sampdoria ha mostrato interesse per il giocatore.

L’ambiziosa formazione blucerchiata ha chiuso l’operazione per l’ex nerazzurro Keità Baldè ed ora punta ad un altro calciatore di grande esperienza come Candreva.

