Il dettaglio nel contratto di Barella decisivo per il rinnovo

C’è ancora bisogno di un po’ di tempo per il rinnovo di contratto di Nicolò Barella, ma non ci sono dubbi sull’esito della trattativa: il centrocampista prolungherà il rapporto con l’Inter fino al 2029. La trattativa tra il club e l’agente del giocatore è già impostata e nei prossimi mesi si arriverà alla firma.

A fare la differenza nell’accordo saranno proprio le modalità di quest’ultimo, come riportato da La Gazzetta dello Sport. Come per Lautaro Martinez, infatti, c’è l’idea di far partecipare Barella agli incassi garantiti dal cammino internazionale del club. In sostanza, più l’Inter andrà avanti in Champions League (e nel prossimo Mondiale per Club), più guadagneranno sia il club, sia il giocatore.

Un bonus innovativo, che supererebbe la classica idea del premio per la vittoria di un trofeo. Anche grazie a ciò, l’ingaggio totale del giocatore dovrebbe arrivare a toccare i 7 milioni di euro a stagione, facendo diventare Barella il giocatore italiano più pagato della Serie A.

L’opinione di Passione Inter

Il rinnovo di Barella è un atto dovuto tanto quanto quello di Lautaro Martinez. Capitano e vice-capitano rappresentano i due uomini simbolo di questa Inter e la competitività della rosa passa necessariamente dalla loro riconferma al centro del progetto nerazzurro.