Nuovo rinnovo per Inzaghi. Gazzetta: “Firma in arrivo”

Lo scorso anno di questi tempi la sua permanenza all’Inter era tutt’altro che sicura. Simone Inzaghi, però, non si è mai fatto scoraggiare dalle critiche e oggi è saldamente alla guida, in testa al campionato e l’orizzonte del suo futuro nerazzurro è pronto ad allungarsi ulteriormente.

Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la società interista non ha troppi dubbi in merito al rinnovo di contratto del tecnico, che dovrebbe arrivare al termine di questa stagione. Il nuovo accordo prolungherà la permanenza di Inzaghi all’Inter fino al 2026, allungando di un anno l’attuale scadenza.

Probabile anche un adeguamento dello stipendio, come già avvenuto negli ultimi due prolungamenti, avvenuti sempre d’estate. Di questi dettagli, però, l’Inter e Inzaghi discuteranno più avanti, perché in queste settimane il focus è concentrato solo sul campo e sul raggiungimento degli obiettivi stagionali.

L’opinione di Passione Inter

Inzaghi ha ormai il pieno controllo dello spogliatoio e di tutto il mondo nerazzurro. Prolungare il suo contratto sarebbe il naturale svolgimento di un ciclo alla sua terza stagione, che dimostra di essere ancora in piena fase di crescita. Merito proprio del tecnico, capace di trovare sempre soluzioni inedite nonostante i diversi cambi nella rosa tra una stagione e l’altra.