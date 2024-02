Se le trattative per il rinnovo di Lautaro Martinez sono in una fase calda già da diversi mesi, a breve partiranno anche le discussioni con un altro big della rosa interista come Nicolò Barella.

L’intenzione della dirigenza nerazzurra è quella di prolungare il legame con il centrocampista sardo, attualmente in scadenza nel 2026 e diventato un simbolo, oltre che un idolo di tutto il mondo Inter. Marotta e Ausilio vogliono blindare il numero 23, da sempre molto richiesto all’estero e per il quale diverse big sono disposti a fare follie.

Secondo La Gazzetta dello Sport, in Viale della Liberazione hanno deciso di proporre un sostanzioso aumento salariale a Barella, che attualmente guadagna 5 milioni netti l’anno. La proposta che verrà recapitata al suo agente sarà di 6,5 milioni a stagione. Presto i primi incontri veri e propri.